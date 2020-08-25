Полицейские в Канске стали мстить владельцу машины, которому они прокололи шины

Сотрудники ДПС по ошибке прокололи шины чужого автомобиля в Канске. Истрия получила продолжение, потому что хозяин пострадавшего авто узнал, кто преподнес ему неприятный сюрприз с помощью записи с видеорегистратора.

После этого автомобилист написал жалобу на сотрудников полиции. Однако и этим инцидент не завершился. Как сообщает потерпевший, его сперва попросили заявление забрать и предложили денежные средства.

Однако хозяин пострадавшего авто не согласился с такими доводами и жалобу забирать не стал. Тогда ему решили отомстить. Как сообщает Readovka, ночью якобы сам начальник ГИБДД пришел замерять уровень допустимой тонировки на пострадавшем от прокола автомобиле.

Реклама

Уточняется, что правоохранитель был в спортивной одежде, без формы. Он не представлялся. В ГИБДД пообещали разобраться со случившимся. Однако после инцидента с тонировкой вкрадываются сомнения.