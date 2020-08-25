Полицейские в Канске стали мстить владельцу машины, которому они прокололи шины

Сотрудники ДПС по ошибке прокололи шины чужого автомобиля в Канске. Истрия получила продолжение, потому что хозяин пострадавшего авто узнал, кто преподнес ему неприятный сюрприз с помощью записи с видеорегистратора.
После этого автомобилист написал жалобу на сотрудников полиции. Однако и этим инцидент не завершился. Как сообщает потерпевший, его сперва попросили заявление забрать и предложили денежные средства.
Однако хозяин пострадавшего авто не согласился с такими доводами и жалобу забирать не стал. Тогда ему решили отомстить. Как сообщает Readovka, ночью якобы сам начальник ГИБДД пришел замерять уровень допустимой тонировки на пострадавшем от прокола автомобиле.
Уточняется, что правоохранитель был в спортивной одежде, без формы. Он не представлялся. В ГИБДД пообещали разобраться со случившимся. Однако после инцидента с тонировкой вкрадываются сомнения.