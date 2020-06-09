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Житель Якутии сообщил, что полчища комаров атаковали Якутию. Миллиарды насекомых россиянин заснял на видео в Среднеколымском районе.

При просмотре контента можно заметить, что огромное количество комаров летает по Якутии. Они садятся на стены домов. В итоге стены облеплены слоем насекомых, сообщает NewsYkt.

Автор видео специально провел рукой по стене здания, чтобы убрать полчище насекомых. Затем снимавший ролик гражданин показал свою руку, которая почернела от кучи комаров.