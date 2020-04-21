Покупатели нашли в куличе раскрытый презерватив

Ритейлер «Магнит» после внутреннего расследования объяснил, как раскрытый презерватив оказался внутри пасхального кулича в магазине в Краснодаре. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что «инородный объект» мог попасть внутрь продукта исключительно после его изготовления и упаковки. Сообщатся, что отрезанный кусок пасхального хлеба достался ребенку.
В региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что пострадавший заявитель пока не обращался в ведомство с жалобой.
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