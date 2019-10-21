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Под Тулой юноша уснул на рельсах и погиб под поездом

19 октября поезд раздавил юношу в Богородицке (Тульская область). Трагедия произошла из-за нелепого стечения обстоятельств.

Сообщается, что молодой человек отправился провожать девушку до дома. На обратном пути он устал и присел на рельсы, чтобы отдохнуть. Затем юноша заснул. При приближении состава его машинист попытался предотвратить столкновение с подростком. Мужчина подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, сообщает НМ71.

Однако наезда избежать не вышло. В итоге потерпевший получил смертельные повреждения и погиб на месте. Уточняется, что перед происшествием молодой человек пил алкоголь.

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