Платье с кисточками на груди восхитило поклонников Веры Брежневой

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Вера Брежнева сфотографировалась в откровенном платье с кисточками на груди. Снимок телезвезда опубликовала в Instagram.

Шикарное платье, как сообщила Брежнева, было сделано на заказ. Этот наряд понадобился для съёмок совместного клипа певицы и артиста Monatik.

По словам Веры Брежневой, платье весит 5 килограмм. Но это не помешало ей легко взобраться на стол и станцевать на камеру для клипа.

«Недавно я танцевала в нём под дождём, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше», — рассказала Брежнева.

Ещё одна особенность шикарного наряда певицы — это камни, которые украшают платье. По словам Брежневой, если их выложить в один ряд, то получится цепочка длиной в один километр.

Фанаты оценили образ знаменитости и сделали ей множество комплиментов под фото.