Певица Pink сообщила, что переболела коронавирусом

Американская певица Pink поведала, что переболела коронавирусом. Она рассказала о болезни в своем Твиттере.

По словам исполнительницы, две недели назад у нее и ее 3-летнего сына были замечены признаки коронавируса. Звезда сумела сдать тест на выявление недуга, результат которого оказался положительным. После этого семья артистки была дома и лечилась. Спустя некоторое время они сдали новый тест и узнали, что COVID-19 отступил.

Затем Pink направила по 500 000 долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе. Она пожелала помочь сражающимся «на передовой» с коронавирусом, сообщает Лайф.