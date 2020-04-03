Первое уголовное дело о фейке про COVID-19 завели в РФ

В Северной столице возбуждено первое в России уголовное дело по факту распространения недостоверной информации про COVID-19. Об этом сообщили сотрудники организации «Правозащита Открытки». О подозреваемых и обвиняемых информации нет. Согласно предварительным данным, свидетелем по делу проходит активистка N.

Уточняется, что дело было возбуждено после публикации в паблике «Новости Сестрорецка» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указали, что «больного коронавирусом отправили домой на общественном транспорте».

По предварительной информации, активистку посчитали автором публикации. В Итоге было заведено первое в РФ дело по статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), сообщает Медуза.

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