Перечислены самые дешевые направления на Новый год

Самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год признаны Белоруссия и Латвия. Об этом заявили сотрудники сервиса бронирования авиабилетов Biletix, которые провели исследование и составили рейтинг.

Специалисты рассчитывали цены на авиабилеты за границу с учетом вылета 29 декабря и возвращением 10 января. Известно, что для полета из Москвы в Минск и в обратном направлении нужно будет заплатить 6600 рублей, а полет Москва – Рига будет стоить 6700 рублей. Кроме того, недорогими зарубежными направлениями являются Гюмри (Армения) – примерно 11 тысяч рублей, Дебрецен (Венгрия) – 14 200 рублей, а также Стамбул (Турция) – примерно 15 000.

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В России самыми выгодными направлениями на Новый год признаны Назрань (8,2 тысячи рублей) и Самара (8,4 тысячи рублей). Также в список самых недорогих включены Псков (8,4 тысячи рублей), Элиста (12,7 тысячи рублей) и Сочи (13,1 тысячи рублей), сообщает Лента.