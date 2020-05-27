Пассажиры самолета едва не линчевали мужчину за чихание

Пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, едва не избили мужчину, который чихал во время полета. Пассажир летел в медицинской маске и напугал спутников.
Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте, после того, как лайнер приземлился в Крыму, чихавшего мужчину «сдали» медикам и полицейским. Гражданина проверили.
Выяснилось, что у чихавшего весь полет мужчины аллергия. Раньше он работал в Москве таксистом, его заработки резко упали, и он решил вернуться к маме в Крым.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram