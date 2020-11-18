ПАО «Квадра» отключит отопление и горячую воду на четырех улицах Смоленска из-за ремонтных работ

В четверг, 19 ноября, ПАО «Квадра» отключит отопление и горячую воду на четырех улицах Смоленска. Компания будет проводить ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, ремонт будет вестись на ветхом участке теплосети по улице Пржевальского. Работы затянутся на несколько часов. Поэтому с 14:00 до 20:00 без воды и тепла останутся жильцы следующих домов:

Улица Пржевальского, дома № 9/27, 6/25;

Улица Кирилла и Мефодия, дом № 1;

Улица К.Маркса, дома № 12, 12а, 14;

Улица Октябрьской революции, дома № 4, 8а.

В этот же день в Смоленской области ожидается ухудшение погодных условий.