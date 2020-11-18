В четверг в Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды

В четверг, 19 ноября, в Смоленской области резко ухудшится погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Днем будет облачно с небольшим дождем, а ночью уже пойдет мокрый снег. Также в ночное время суток в области будет гололед, налипание мокрого снега. При этом на отдельных участках дорог может появится гололедица.

Ветер южной четверти, 7-12 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

— В Смоленской области ночью ожидается -3°C…+2°C, днем — +1°C…+6°C. В Смоленске ночью будет -1°C…+1°C, а днем — +1°C…+6°C, — говорится в сообщении.

Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет падать.

Для некоторых смолян четверг будет сложный не только из-за погоды. На четырех улицах города отключат тепло и горячую воду из-за ремонтных работ.