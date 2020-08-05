Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото

Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией. Кадр был сделан во время пикантной фотосессии.

На фото Памела позирует в слитом розовом купальнике. В нем сделаны интригующие вырезы на груди и животе. Купальник подчеркивает прекрасные формы модели. Андерсон лежит на песке и опирается на локти.

Автором снимка стал известный фотограф Стивен Вайда (Stephen Wayda). Он приобрел популярность, работая с откровенными фотографиями для журнала Playboy, пишет МК.