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Падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ

Глава Минэнергетики РФ Александр Новак заявил, что падение стоимости нефти не повлияет на цены на бензин в России. Напомним, что снижение котировок по нефти произошло из-за провала сделки по сокращению добычи ОПЕК плюс.

Однако, как заверил Новак, россиянам не стоит опасаться. Министр пояснил, что ранее Правительство РФ приняло регулирующие меры, которые помогут сохранить рынок автомобильного топлива устойчивым.

Ранее стоимость нефти была снижена до 35-36 долларов. Это случилось после провала встречи по продлению сделки о сокращении добычи ОПЕК+, сообщает 32cars.

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