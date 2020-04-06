Отец стрелял в дочь из-за имущественного конфликта в Тюменской области

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В деревне Маслова из Тюменской области в результате стрельбы пострадали как минимум два человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В УМВД по региону рассказали, что инцидент произошел днем в воскресенье. По предварительной версии, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в своих родственников. Он был задержан.

Источник уточнил, что причиной случившегося стал «долго длящийся имущественный конфликт отца с дочерью». В нее мужчина и стрелял. Также пострадал зять женщины. Подробности инцидента уточняются.