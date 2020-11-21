Отчим выбросил ребенка с балкона в Петербурге

Возбуждено уголовное дело против 34-летнего жителя Петербурга, который, как сообщает телеканал РЕН ТВ, сбросил с балкона 13-летнего ребенка, ученика коррекционной школы.

Инцидент произошел на улице Дыбенко. По предварительной версии, мужчина устроил погром в квартире и стал выкидывать из окна вещи. В какой-то момент отчим схватил подростка и перекинул его через балкон третьего этажа, а затем выпал сам.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему диагностировали компрессионный переломом позвоночника, закрытый переломом обоих поперечных отростков позвоночника, множественные переломы таза.

Тела ребенка и мужчины нашла на земле его гражданская жена, выйдя на улицу, чтобы собрать вещи.