Опубликовано видео убийства женщины топором в торговом центре

Следственный комитет опубликовал видео нападения мужчины на свою супругу с топором. Инцидент произошел накануне в салоне красоты в городе Всеволожск Ленинградской области, передает Пятый канал.

На кадрах видно, как злоумышленник после разговора на повышенных тонах с погибшей в коридоре набрасывается на жертву, валит на землю и наносит смертельные удары.

Следователи установили, что погибшая Елена Шпак решила уйти от своего супруга и жаловалась друзьям на его неадекватное поведение. Около двух недель назад она зашла забрать свои вещи. В пылу ссоры Сергей ножницами отрезал ее длинные волосы. Полицейские провели с ним профилактическую беседу и отпустили.

По предварительной версии, мужчина взял с собой топор и травматический пистолет. Он несколько раз выстрелил ей в лицо, а потом зарубил топором. Мужчина задержали. Возбуждено уголовное дело.