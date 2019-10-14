Операционная система от Huawei стремительно догоняет iOS и Android

Компания Huawei впервые показала свою операционную систему в августе 2019 года. Это был ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов. Теперь же фирменная операционка HarmonyOS будет ставиться на все устройства бренда.

В данный момент заговорили о том, что новая ОС уже способна конкурировать с признанными ранее iOS и Android. Эксперты установили, что рыночная доля HarmonyOS к концу 2020 года может составить уже 2%. Заметим, что iOS занимает 3 место рейтинга ОС и набрала 13,87% от общего рынка. Напомним, что пальму первенства сейчас держит Android (39%), которая обогнала Windows (35%).

Специалисты полагают, что на территории Китая рост доли HarmonyOS на рынке будет идти гораздо быстрее. Так, предполагается, что платформа от Huawei к концу следующего года будет иметь 5% от общего показателя, сообщает Ферра.ру.

Фото: Ферра.ру