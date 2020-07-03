Онколог рассказал, чем опасна боль в правом подреберье

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Врач-онколог Иван карасёв у себя в инстаграме рассказал о раке большого дуоденального соска (БДС).

Это заболевание Карасёв назвал довольно редким. По его словам, среди органов билиопанкреатодуоденальной зоны наиболее часто встречается рак поджелудочной железы – от 63 до 86% случаев. Поражение БДС составляет от 8 до 26% случаев. На долю злокачественных образований приходится 1,6-2%. Чаще рак рак большого дуоденального соска бывает у мужчин, возраст пациентов – от 50 до 67 лет.

Карасёв назвал среди факторов риска желчнокаменную болезнь, аномалии развития, врождённую дилатацию желчных путей, склерозирующий холангит, бактериальную инфекцию. Кроме того, бывает и генетическая предрасположенность.

Доктор в очередной раз напомнил о важности своевременной диагностики заболевания, так как чаще всего причиной появления раковой опухоли является аденома на соске, которую вовремя не лечили.

У больных есть клинические проявления, по которым можно предположить наличие именно этой опухоли. В частности, ноющие боли в правом подреберье и эпигастрии, тошнота, зуд и пожелтение кожи, потеря аппетита и похудение, а также повышенная температура.

Отметим, что всё написанное выше лишь перечисление симптомов. Кроме специалиста точный диагноз не поставит никто. Поэтому, если у вас возникли проблемы со здоровьем, сразу же обращайтесь к варачам.