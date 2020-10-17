Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

В пятницу, 16 октября, певица Ольга Бузова получила от Книги рекордов России 2 сертификата. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Так, главные достижения Бузовой — самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграм.
По словам артистки сертификаты ей вручил создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Также поздравить Бузову пришел и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Андрей Лобков.