Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

В пятницу, 16 октября, певица Ольга Бузова получила от Книги рекордов России 2 сертификата. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Так, главные достижения Бузовой — самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграм.

— Спасибо за вашу любовь, искренность и поддержку. Спасибо всем за интерес ко мне. Я вас всех, все 22.000.000 человек люблю. Вы моя самая большая семья, — написала Бузова.

По словам артистки сертификаты ей вручил создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Также поздравить Бузову пришел и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Андрей Лобков.