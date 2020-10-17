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Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России

Елена Лобанова

В пятницу, 16 октября, певица Ольга Бузова получила от Книги рекордов России 2 сертификата. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. 

Так, главные достижения Бузовой — самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в инстаграм. 

— Спасибо за вашу любовь, искренность и поддержку. Спасибо всем за интерес ко мне. Я вас всех, все 22.000.000 человек люблю. Вы моя самая большая семья, — написала Бузова. 

По словам артистки сертификаты ей вручил создатель и главный редактор Книги рекордов России  Станислав Коненко. Также поздравить Бузову пришел и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Андрей Лобков.

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