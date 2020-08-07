Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах «Ростелекома» и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли. Трансляция велась на сайте проекта www.smi.rt.ru/live.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Материалы были посвящены инновационным решениям и технологическим разработкам в ИТ-отрасли.