Новый Land Rover Defender еще не представлен, но уже примерил московские номера и стал участником «Бондиады»

Новую генерацию легендарного британского внедорожника Land Rover Defender еще не представляли общественности, а он уже успел сняться в новом фильме об агенте Джеймсе Бонде. При этом на «кинематографической» машине установлены номера с московским регионом.

Сфотографировал новый Land Rover Defender Стивен Фёрт. Он запечатлел новинку на территории Великобритании, во время съемок 25-го фильма о приключениях Джеймса Бонда. Машина черного цвета, которая получила лебедку, сыграла одну из главных авторолей в одном из эпизодов. Кадр Фёрта раскрывает дизайн нового Defender, ведь ранее машину фотографировали лишь в камуфляже. На снимке также можно увидеть псевдомосковские номера, установленные на новый внедорожник. В рамке номерного знака заметен регион 97 (город федерального значения Москва, столица РФ), а также российский триколор, однако другие обозначения выполнены с ошибкой (случайно или же так и было задумано).

Ожидается, что вся информация о новом Land Rover Defender должна быть опубликована в самое ближайшее время. При этом показ общественности также пройдет скоро. Продавать новинку планируют начать до конца текущего года, сообщает За рулем.

Фото: Стивен Фёрт