Новый хэтч Kia Rio засняли на тестах в Скандинавии

Южнокорейский автопроизводитель Kia вывел на тестирование новую версию популярного хэтчбека Kia Rio. Машина была заснята фотошпионами. Она «позировала» в защитном камуфляже.

Хэтч Rio начал проходить тесты на Скандинавском полуострове. Сквозь защитную пленку можно заметить новые бамперы и фары. Также ожидается, что новинка получит другую радиаторную решетку, другие окраски кузова и новый дизайн дисков. В интерьере ожидается появление новой мультимедиа-системы и более качественных материалов отделки.

Техническая конфигурация будет примерно такой же, как и раньше: в нее попадут бензиновые и дизельные моторы, которые будут работать с МКПП и АКПП. Презентация нового хэтчбека Kia Rio пройдет или в конце 2020 года, ил в начале 2021 года, сообщает 32cars.

Фото: Carscoops