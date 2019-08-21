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Неудачный фотошоп: Поклонники нашли у Кардашьян шестой палец

Фанаты известной американской модели и актрисы Ким Кардашьян обнаружили на ноге звезды шесть пальцев. «Аномалия» была найдена поклонниками знаменитости на фотографии.

38-летняя Ким разместила на своей страничке в соцсети Instagram фото, на котором она позирует со своей сводной сестрой Кайли Дженнер в платьях с оголенной ногой. При детальном рассмотрении публикации фанаты Кардашьян увидели, что на левой ноге звезды шесть пальцев.

Люди не поверили своим глазам. В комментариях к посту начался настоящий ажиотаж. Вероятнее всего, фотография была неудачно обработана в редакторе. Именно это и стало причиной появления шестого пальца на ноге у Ким, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Инстаграм Ким Кардашьян

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