Неадекватная женщина сбила и протащила полицейского на машине

-

В Каменске-Шахтинском Ростовской области женщина за рулем протащила сотрудника полиции на двери своего автомобиля. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети.

Сообщается, что водитель была пьяна. Сотрудники полиции попросили девушку покинуть салон авто, однако она отказалась.

«Выходите!» – говорит полицейский.

«Я уезжаю!» – ответила дама.

После этого женщина начинает уезжать, а сотрудник ДПС пытается удержаться за дверь и вскоре падает на асфальт. Нарушительница задержана. Ей грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности.