Понедельник, 8 июня, 2020
25 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Неадекватная женщина сбила и протащила полицейского на машине

Никита Брыкин
-

В Каменске-Шахтинском Ростовской области женщина за рулем протащила сотрудника полиции на двери своего автомобиля. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети.

Сообщается, что водитель была пьяна. Сотрудники полиции попросили девушку покинуть салон авто, однако она отказалась.

«Выходите!» – говорит полицейский.

«Я уезжаю!» – ответила дама.

После этого женщина начинает уезжать, а сотрудник ДПС пытается удержаться за дверь и вскоре падает на асфальт. Нарушительница задержана. Ей грозит штраф и привлечение к уголовной ответственности.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани обнаружили труп ребёнка в мусорном баке

Новости Рязани
На улице Тимуровцев в Рязани в мусорном баке обнаружили труп младенца. Об этом сообщает телеканал «Город». Тело было найдено...
Узнать больше

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

В Рязанской области клещи покусали 100 человек

Новости Рязани
В Рязанской области на прошлой неделе по поводу укуса клещей в медучреждения обратились 100 человек. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Рязанской области. В...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о надвигающейся жаре

Новости Рязани
На этой неделе с 8 по 12 июня в Рязани ожидается жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Узнать больше

Коронавирусом заразились ещё 75 рязанцев

Новости Рязани
Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4088 жителей Рязани и области. Ещё 76 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты отправлены на проверку в Роспотребнадзор.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+