«Не мужчина»: Экс-жена Захарова высказалась о Пашаеве

Гражданская жена погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова высказалась об адвокате артиста Эльмане Пашаеве. По словам женщины, и юрист, и обвиняемый поступают не по-мужски. Ранее они заявили, что больше не будут отправлять деньги на счёт вдовы, а направят их в детдом.

Перепалка между Пашаевым и Стерховой случилась около здания суда. Юрист давал комментарии представителям СМИ и сообщил, что гражданская жена Захарова «покрывала его нецензурной бранью». В этот момент из суда выходила Стерхова. Она услышала заявления о себе и включилась в полемику.

«Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы», — сказала Стерхова.

Пашаев парировал выпад в свою сторону, заявив, что любящая погибшего женщина не стала бы ходить по телешоу и собирать деньги, сообщает РЕН ТВ. Он также отметил, что Ефремов больше не будет отсылать денежные средства на счёт Стерховой, а вместо этого направит их в детдом.

«Мы материально Стерховой уже помогать не будем, ради Захарова, потому что они этого не заслуживают. Эти деньги мы переведем в детский дом», — заявил Эльман Пашаев.