«Не дали на выпивку»: Обиженный омич расстрелял брата и племянника

Полиция задержала 37-летнего жителя деревни Батареевка, который подозревается в расстреле родственников.

Инцидент произошел 16 октября. Мужчина пришел в гости к брату, чтобы попросить деньги на спиртное. По его словам, он пытался справиться со стрессом после смерти матери. Денег ему не дали, и он вернулся домой.

Вскоре он увидел, как брат и племянник выехали со двора на мотоцикле. Он вышел и выстрелил потерпевшим в спину из охотничьего ружья. В итоге 31-летний отец и 9-летний сын были госпитализированы, пишет НГС 55.

По предварительному диагнозу, школьнику дробь задела ухо и вошла в поясницу, его отцу заряд повредил спину. Проводится проверка.