Названы самые перспективные профессии в России

В ближайшие пять лет наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и BigData. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report), с которым ознакомились «Известия».

Чуть реже компании заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. Замыкают топ-10 наиболее перспективных профессий интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.

В то же время рядовые сотрудники бухгалтерии, секретари и администраторы оказались, наоборот, наименее востребованными у работодателей. Избыточными российские компании также посчитали наборщиков данных, торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей.

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Под сокращение до 2025 года могут попасть и занятые физическим трудом, а именно, механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры. При этом, говоря о самых важных качествах наемного работника,работодатели называли умение комплексно решать проблемы, аналитическое мышление, быструю обучаемость и эмоциональный интеллект.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Юрист не нужен: Давосский форум составил рейтинг популярных профессий в РФ.