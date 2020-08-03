Понедельник, 3 августа, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Названы признаки диабета, которые проявляются только ночью

7info

Учёные назвали признаки диабета, которые проявляются по ночам. Об этом пишет Медикфорум

При диабете второго типа уровень сахара в крови растёт, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже к смерти человека. поэтому болезнь необходимо лечить. Но иногда она протекает в скрытой форме Выявить проблему помогут некоторые симптомы.

Одним из них является бессонница. Дело в том, что организм пытается переработать избыточный сахар в крови в энергию, из-за чего человек не может уснуть. Этот процесс сопровождается повышением температуры тела и раздражительностью. 

Кроме того, в работу ночью включаются различные органы. Например, почки. В результате за ночь человек может несколько раз сходить в туалет. Так что, частые ночные позывы к мочеиспусканию тоже могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови.

Также должна насторожить и жажда, возникающая из-за того, что при частом мочеиспускании возникает нехватка воды в организме. 

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанцев предупредили о тумане
Следующая статьяВ Рязанской области в самом разгаре уборка пшеницы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Скопинском районе прошли соревнования «Фигурное вождение велосипеда»

Новости Рязани
В Скопинском районе прошли соревнования «Фигурное вождение велосипеда». Перед каждым участником стояла непростая задача – покорить замысловатую трассу с препятствиями, да еще...
Узнать больше

Губернатор посетил новый спорткомплекс «Капитан»

Правительство
В понедельник, 3 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан». Новый спортивны объект открылся в Рязани на улице Зубковой.
Узнать больше

Рязанка выиграла 357 тысяч на реализацию своего проекта

Новости Рязани
2 августа в Крыму состоялось закрытие творческой антишколы «Новая визуальная культура» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Одной из победительниц грантового...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы отмечают День ВДВ. Instagram-обзор

Новости Рязани
2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В этом году легендарной крылатой пехоте исполняется 90 лет. Жители Рязани и...
Узнать больше

Рязанцы пробежали полумарафон

Новости Рязани
2 августа в Рязани прошёл легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Полумарафон состоялся в рамках всероссийской акции «За.Бег.РФ». Его приурочили ко Дню города...
Узнать больше

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+