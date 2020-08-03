Названы признаки диабета, которые проявляются только ночью

Учёные назвали признаки диабета, которые проявляются по ночам. Об этом пишет Медикфорум.

При диабете второго типа уровень сахара в крови растёт, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже к смерти человека. поэтому болезнь необходимо лечить. Но иногда она протекает в скрытой форме Выявить проблему помогут некоторые симптомы.

Одним из них является бессонница. Дело в том, что организм пытается переработать избыточный сахар в крови в энергию, из-за чего человек не может уснуть. Этот процесс сопровождается повышением температуры тела и раздражительностью.

Кроме того, в работу ночью включаются различные органы. Например, почки. В результате за ночь человек может несколько раз сходить в туалет. Так что, частые ночные позывы к мочеиспусканию тоже могут свидетельствовать о высоком сахаре в крови.

Также должна насторожить и жажда, возникающая из-за того, что при частом мочеиспускании возникает нехватка воды в организме.