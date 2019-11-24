Названы лучшие и худшие завтраки

Диетолог из Австралии Сюзи Баррел перечислила лучшие и худшие завтраки. Эксперт заметила, что завтрак – основной прием пищи.

По словам Баррел, лучший выбор на завтрак – яйца на тосте. Также неплохим вариантом являются яйца с беконом и овощами. Однако здесь надо быть осторожным: концентрация жиров не должна быть чрезмерной.

‡агрузка...

Плохим вариантом для завтрака Сюзи считает сладкие хлопья. В них слишком много сахара. Специалист полагает, что гораздо полезнее употреблять хлопья без сахара, сообщает РЕН ТВ.