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Названы главные ошибки россиян при заправке авто

Зачастую автомобилисты совершают ошибки при заправке своих машин. Автомобильные эксперты нашли пять наиболее распространенных и составили рейтинг.

Нередко автолюбители путают типы топлива. То есть, когда надо «кормить» машину бензином, водитель заливает в бак солярку. Ошибка такого рода зачастую совершается из-за спешки. Если это случилось, заводить двигатель нельзя. Вместо этого надо промыть топливную систему.

Вторая частая ошибка – заправлять машину с работающим движком. Это может стать причиной пожара. Кроме того, ошибочным является решение заправляться про запас в жару. Дело в том, что при повышенных температурах воздуха топливо расширяется, а это может стать причиной утечки горючего.

Часто водители заправляют машину, а затем забывают достать заправочный пистолет из бака. И, наконец, пятая ошибка автомобилистов на АЗС: забывчивость при заправке. То есть, автолюбитель отправляется оплачивать топливо, а машину оставляет открытой. Этим пользуются воры, сообщает 32cars.

Фото: dieselkraft.by

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