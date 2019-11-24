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Названа самая красивая девушка-боец ММА

Сотрудники журнала The Things назвали самых красивых девушек-бойцов ММА. Эксперты признали лучшей американку Джин Ю Фрей.

Пейдж Ванзант

Эта спортсменка выступает в ММА. Она успела победить 8 раз, и проиграть 4 боя. Второй признана знаменитая в UFC Пейдж Ванзант. ТОП-3 замыкает уроженка США, также выступающая в UFC Мишель Уотерсон, которая становилась чемпионкой Invicta FC.

Мишель Уотерсон
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Отметим, что в списке самых красивых девушек-бойцов не обошлось без представительниц РФ. Девятую строчку эксперты отдали Анастасии Янковой. 10-е место заняла Александра Албу, сообщает РЕН ТВ.

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