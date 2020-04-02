Назван самый безопасный вид транспорта во время эпидемии коронавируса

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Председатель московского профсоюза таксистов Николай Колодов назвал такси оптимальным и наиболее безопасным способом передвижения по городу в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет Sputnik.

Кроме того, эксперт рассказал, как максимально снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Так, рекомендуется занимать заднее правое сидение в машине.

По его мнению, следует заказывать не частное такси, а машину из таксопарка. Дело в том, что водителям в компании должны выдавать спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и маски.