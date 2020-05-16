Назван распространенный симптом рака

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что потеря веса является одним из признаков развития онкологических заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист объяснил это тем, что злокачественная опухоль забирает много белка. Именно поэтому для поддержки пациента назначается специальное белковое питание.
Кроме того онколог обратил внимание, что практика лечебного голодания может сильно навредить.
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