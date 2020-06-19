Настя Ивлеева рассказала, как оказалась на немыслимой оргии в Берлине

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Ведущая передачи «Орёл и решка» Настя Ивлеева приняла участие в шоу на ютубе «Что было дальше».

В ходе съёмок известная блогерша вспомнила историю из профессиональной жизни, произошедшую в Берлине. Одной из локаций передачи был ночной клуб, дресс-код которого предполагал стиль НЮ.

Смелая ведущая выполнила условия, пожалев лишь о том, что не надела бельё Agent Provocateur.

Поднявшись, вместе со съёмочной группой, на второй этаж клуба, видавшая виды Ивлеева вошла в эмоциональный ступор.

— Мы поднимаемся на второй этаж, а там сцена как из «Парфюмера»». Клянусь! Я порно не смотрю, мне было очень неловко. В центре этого зала стояла большая кровать, а на ней лежит огромная, как танк, женщина. Она – немка, наверное. У нее на четыре части все раскидано. Она голая. И там в середине затесался худенький, патлатенький, щупленький пацан. Мы в «…», — прокомментировала увиденное Настя.

Участники шоу незамедлительно начали «шутить» по поводу продолжения истории. Оказалось, что всё закончилось вполне прилично. Распущенные волосы мужчинки были собраны в хвостик…. В этот момент съёмочная группа покинула клуб.

Передача «Что будет дальше» не впечатлила Ивлееву. По её словам «хардкора» не получилось, -пишет «Блокнот».