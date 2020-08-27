Насильники опоили девушку и издевались, катая по Москве

Телеканал РЕН ТВ рассказал историю 20-летней жительницы Москвы, которая сообщила в полицию об изнасиловании.

По словам девушки, насильники напали на девушку в парке, где она потеряла телефон. К ней подошли двое незнакомцев и начали приставать. Получив отказ, злоумышленники затащили девушку в кусты. Там они заставили москвичку употребить неизвестное вещество, а затем изнасиловали.

После этого парни вызвали такси и отвезли девушку на автомойку, где продолжили насиловать. Вскоре они повезли жертву на квартиру, откуда ей удалось сбежать.