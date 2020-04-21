Насильник спустя десять лет убил женщину, давшую на него показания

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В Коломне ранее судимый мужчина из мести жестоко расправился со старой знакомой. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что трагедия произошла вечером 20 апреля. По предварительным данным, 57-летний злоумышленник случайно встретил 44-летную знакомую. Он предложил женщине и ее спутнику распить спиртное в его гараже, на что пара охотно согласилась.

В какой-то момент друг дамы отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что его подруга мертва. Вскоре полицейские задержали пенсионера. Он рассказал, что с женщиной у него давние счеты.

Выяснилось, что в 2008 году мужчина изнасиловал и забил до смерти другую местную жительницу и был осужден на 8 лет. Его новая жертва тогда проходила свидетелем по уголовному делу. Мужчина считал, что из-за ее показаний он попал в тюрьму.

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