Нарушитель карантина в Краснодаре протаранил Вечный огонь

Водитель, который пытался уехать от сотрудников ДПС в Краснодаре, протаранил памятник на Площади памяти героев. ЧП случилось ночью с 17 на 18 мая. 20 г.
Как пишут Вести, правоохранители решили проверить документы у 20-летнего парня – водителя японского кроссовера. Однако молодой автомобилист решил скрыться от стражей порядка. Во время погони парень потерял контроль над своей машиной и влетел в монумент около Вечного огня.
После ДТП молодой «гонщик» был задержан. в итоге 20-летнего краснодарца оштрафовали за нарушение правил карантина, неподчинение сотрудникам полиции и отсутствие автомобильной страховки.
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