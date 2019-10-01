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Начались продажи УАЗ Патриот с АКПП

Стартовали продажи внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Машина укомплектована АКПП Punch Powerglide с шестью передачами.

Отметим, что прием заказов на Патриоты с «автоматом» был открыт еще месяц назад. Стоимость автомобилей с той поры не поменялась.

Автолюбителям предлагаются 4 версии УАЗа. Все они стоят от 1 млн 34 тысяч до 1 млн 298 тысяч рублей. Под капотом у «автоматических» Патриотов стоит бензиновый 2,7-литровый мотор, который выдает 150 «лошадей», сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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