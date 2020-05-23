На водителя упала его машина, переехала и потащила за собой в ручей

В ДНТ «Садовод любитель» в Ростове произошла серьезная авария. Об этом пишет портал «Privet-Rostov». Появилось фото с места инцидента.
По предварительной информации, мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз. В результате автомобиль тронулся и сбил водителя. Авто проехалось по нему, зацепило его одежду и потащило за собой. Через метр мужчина отцепился и остался на дороге, а машина «нырнула» в ручей.
По словам очевидцев, потерпевшего вытащили и отвезли в больницу. Подробности уточняются.
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