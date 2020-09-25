На Урале 90-летняя бабушка организовала наркосеть

В Миассе задержали 90-летнюю пенсионерку, которую обвиняют в сбыте героина, а также управлении целой сетью наркоторговцев, пишет портал «URA.RU».

«Бабушка только прикидывается ягненком. На самом деле у нее была сеть сбытчиков, которые продавали и делали закладки наркотиков», — рассказал источник.

При обыске у женщины изъяли тринадцать граммов героина. Полицейские не сразу нашли пакет с наркотиком, который распространяли помощники пенсионерки. Оказалось, что героин у нее был спрятан в трусах.

Отмечается, что женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.