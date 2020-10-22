На Рублевке дети избили сына гендиректора крупной компании

В элитном коттеджном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке произошла жестокая драка с участием школьников. Об этом пишет «КП».

Сообщается, что на общей детской площадке собралась компания местных детей – ребята от 6 до 12 лет. В ходе разбирательства было установлено, что изначально поссорились два ребенка 8 и 10 лет. Завязалась потасовка, к которой подключились и другие дети. Ребята били друг друга руками и ногами, а также использовали детскую лопатку в качестве оружия.

В результате сильно пострадал 8-летний сын генерального директора крупной российской компании, родители отвезли его в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы мягких тканей лица, головы, грудной клетки и поясницы.

Оперативникам предстоит установить всех участников драки, а также определить вину каждого и избрать наказание в соответствии с буквой закона.