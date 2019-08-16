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На Кубани мужчину осудят за смерть 4 человек в ДТП в гололед

В Краснодарском крае будет осужден 29-летний водитель, который устроил ДТП с четырьмя погибшими. Авария случилась 13 ноября прошлого года на третьем километре трассы Каневская — Приморский во время гололеда.

Виновник управлял седаном ВАЗ-2115 и не принял во внимание тот факт, что дорожное покрытие было скованно льдом. Автомобилист не стал притормаживать, из-за чего его транспортное средство занесло, оно оказалось на встречке. Произошло столкновение с грузовой Газелью. На месте страшной аварии умерли три человека, которые ехали в салоне ВАЗа. Еще один пассажир Лады скончался в больнице.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. После расследования трагедии виновник ДТП признал свою вину. Теперь ему грозит тюремный срок продолжительностью до 7-ми лет, а также лишение прав управления автомобилем на срок до трех лет, сообщает Кубань24.

Фото: Кубань24

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