На Кубани мужчина убил друга матери из-за бензопилы

26-летний житель Краснодарского края будет осужден за жестокое убийство друга своей матери. Инцидент произошел из-за конфликта.
12 декабря минувшего года 47-летний мужчина пришел в гости к подруге. Пара стала выпивать. Когда в дом пришел 26-летний кубанец, гость стал обвинять его в том, что парень украл у него бензопилу. Обиженный молодой человек набросился на друга матери и жестоко избил его, сообщает «Регион Онлайн».
Пострадавший гость ушел к себе домой. С каждым днем он стал чувствовать себя хуже. 20 января текущего года мужчина угодил в медучреждение, а спустя 8 дней умер. Подозреваемый задержан. По факту случившегося продолжается расследование.
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