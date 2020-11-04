На Камчатке нашли тело ребенка, которого загрызли животные

Утром в среду в районе морского порта в Петропавловске-Камчатском обнаружено тело восьмилетнего ребенка, которого искусали животные, пишет Интерфакс.

Мальчик пропал во вторник вечером в районе улицы Красная сопка, его искали полицейские и волонтеры. В ходе поисковых мероприятий было найдено тело с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных.

Мальчик пропал во вторник вечером в районе улицы Красная сопка, его искали полицейские и волонтеры. По факту безвестного исчезновения ребенка СК возбудил дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Назначены экспертизы, которые установят причины смерти мальчика. Также прокуратура даст оценку органам местного самоуправления по исполнению обязанностей по реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных.