11 ноября в населенном пункте Веденяпино на территории Пензенской области произошла страшная авария. Она случилась в 16:45 и завершилась пожаром.

Известно, что на 496-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в лобовом столкновении сошлись два микроавтобуса Ford Transit и Hyundai H-1. После сильнейшего удара началось возгорание.

Уточняется, что первым автомобилем управлял 44-летний мужчина. За рулем корейской машины был 36-летний водитель. В итоге пассажир первого транспортного средства получил смертельные повреждения и умер на месте трагедии. Оба автомобилиста и еще 5 пассажиров «корейца» были травмированы, сообщает Пенза Информ.

Фото: МЧС