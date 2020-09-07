На Алтае туристка на видео пошутила о своей смерти, а через несколько минут утонула в горной реке

Днем 3 сентября в селе Эклемонар Чемальского района туристка Татьяна из Новосибирска записала на видео реку Катунь, в которой погибнет через несколько минут.

По информации регионального МЧС, погибшая отдыхала у знакомых и умела хорошо плавать, поэтому и решилась на заплыв вдоль берега реки Катунь. Сперва Татьяна записала ролик, в котором показывает красоты Алтая и шутит о том, что через пару дней ее прибьет к камням, которые виднеются на горизонте. 43-летняя туристка успела выложить ролик в свой инстаграм.

После этого женщина отдала свой телефон дочке знакомых и попросила снять на видео ее заплыв. Как только Татьяна зашла в воду, ее подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Девушка-оператор тут же бросилась звать на помощь. Незамедлительно были организованы поиски, в которых принимали участие не только пожарные, но и местное население. А организаторы туристических сплавов предоставили сотрудникам МЧС катер. В результате поиски не принесли никаких результатов.

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Местные жители, в свою очередь, замечают, что никто в Катуни не купается, так как это опасная горная река, истоки которой находятся на леднике. Температура воды в реке только 10-15 °С, а это огромный риск подвергнуться судорогам. Кроме того, дно в Катуни каменистое, а течение очень бурное, поэтому с ним невозможно справиться.







