Мужчину жестоко убили из-за обвинений в педофилии на Урале

Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Свердловской области. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел в минувший вторник, 25 августа. Трагедия произошла из-за обвинения мужчины в сексуальных домогательствах к детям. Сообщается, что 23 августа женщина с сожителем позвали в гости друзей. Однако отдохнуть им мешали дети – трехлетняя девочка от первого брака и десятилетняя дочь мужчины.

Тогда мать попросила тетю своего бывшего мужа забрать детей к себе на дачу. За малышами приехал супруг тети, а на следующий день дети заявили, что «дядя их трогал». Как впоследствии оказалось, они придумали это.

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В результате женщина совместно с сожителем и друзьями убила родственника бывшего мужа.

«Они оторвали металлическую трубу, проломили череп, а потом изнасиловали его. Тетю тоже избили», — утверждает бывший муж обвиняемой.

Также, по словам мужчины, была проведена экспертиза. Она показала, что девочек не насиловали. В день преступления удалось задержать женщину, ее сожителя и еще одного соучастника. Им грозят длительные сроки лишения свободы.