Мужчину заподозрили в краже из-за слишком большого пениса

В Англии 47-летнего посетителя магазина одежды заподозрили в краже вещей. В итоге мужчине пришлось снять штаны, чтобы доказать свою правоту.

Британец пришел на шопинг со своей подругой и ее 18-месячным внуком. На кассе менеджер указала покупателю на большую «выпуклость» на штанах. Гость объяснил что это его пенис, однако девушка продолжала спорить.

Сначала мужчина снял штаны, однако сотруднице и этого оказалось недостаточно. Тогда он прошел с охранником в примерочную и снял свои боксеры, пишет Лента.