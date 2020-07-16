Мужчину осудили за просмотр порно за рулем автомобиля

Жителя США осудили за неосторожную езду на машине, которая привела к гибели человека. Дело в том, что во время управления автомобилем шофер грузовика смотрел порнофильм и отвлекся от дороги.

48-летний житель штата Миннесота устроил смертельную аварию два года назад. Он ехал на своем грузовике, смотрел порновидео и не увидел перед собой пикап. Машины столкнулись, после чего от фуры оторвался полуприцеп, прокатился и снес 59-летнего дорожного рабочего. Последний умер от полученных повреждений. Кроме того, травмированным в результате инцидента оказался еще один коммунальщик.

Во время расследования по факту произошедшего следователям удалось установить, что водитель грузового автомобиля в момент ЧП смотрел порно, из-за чего и не увидел препятствие на своем пути. Несмотря на то, что виновник ДТП свою вину отрицал, она была доказана. 14 июля состоялся суд над нарушителем ПДД. Его отправили в тюрьму на 4 года и 4 месяца, сообщает Nation News.

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