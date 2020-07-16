Психолог объяснила, почему пенсионерка наказала пару за секс в кустах

Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, почему пожилая жительница Ставрополя избил доской пару, занявшуюся сексом в кустах около многоэтажки. По мнению специалиста, пенсионерка хотел просто наказать влюбленных.

Панфилова отметила, что подобные «правонарушители были во все времена». Она подчеркнула, что пойманные за сексом в кустах ребята относятся к такой категории людей, которым «секс в публичных местах доставляет особый драйв», однако иногда это может объясняться и озорством, пишет «Взгляд».

Рассуждая о мотивах пенсионерки, психолог отметила, что пожилая жительница Ставрополя наверняка просто хотела наказать возмутителей спокойствия, ведь ей было «просто неприятно смотреть, ее возмутила ситуация».

– Не исключено, что ее реакция вызвана «старой школой». Не побежит же она вызывать полицию, ведь молодые люди, пока приедет наряд, уже успеют убежать. А наказать ребят ей все-таки как-то хотелось, – отметила Панфилова.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина избила пару, занявшуюся сексом под окнами одной из многоэтажек. Развлекаться влюбленные начали прямо в кустах. Именно там их и настигла пенсионерка с доской в руках.